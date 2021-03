Elisha Otis | inaugura il primo ascensore al mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 marzo 2021) Era il 23 marzo 1857 e, in un grande magazzino di New York, veniva installato ildella storia. Ebbe sì, sono passati esattamente 164 anni da quando, inventore e imprenditore americano, rivoluzionò la tecnologia. Immaginatevi di abitare all’ottavo piano di un bellissimo condominio in stile liberty di inizio novecento nel bel mezzo del centro città, state rincasando dopo un aperitivo con le amiche e, avete deciso di mettere quelle Manolo Blahnik in raso blu che vi fanno tanto sentire come Carrie Bradshaw in Sex and the city. Unico problema, siete stanche morte e magari un po’ alticce, guardate le scale e pensate agli otto piani di scale. Ma, grazie a, potete girarvi dall’altra parte e tirare un sospiro di sollievo, per questa volta potete usare ...