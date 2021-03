Elisabetta Canalis “al tappeto”? Ecco cosa è successo alla showgirl (Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Canalis, personaggio del mondo dello spettacolo, si è mostrata in una veste insolita nelle scorse ore sui social. Elisabetta Canalis nelle scorse ore si è mostrata sui suoi social network in un modo un po’ insolito, facendo vedere un lato totalmente inedito di sé. La Canalis è un volto molto noto della televisione italiana, Leggi su youmovies (Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., personaggio del mondo dello spettacolo, si è mostrata in una veste insolita nelle scorse ore sui social.nelle scorse ore si è mostrata sui suoi social network in un modo un po’ insolito, facendo vedere un lato totalmente inedito di sé. Laè un volto molto noto della televisione italiana,

Advertising

infoitcultura : I pantaloni bianchi di Elisabetta Canalis preannunciano il lato più comfy della primavera - infoitcultura : Elisabetta Canalis annuncia la Primavera in intimo: il post è già virale - infoitcultura : La lettera di mamma Bruna per Elisabetta Canalis - PRossix : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis versione dea della Primavera in lingerie intimissimi???????????????? - Pibeciclide : @annalisa__scar Elisabetta Canalis mi sta molto antipatica, ma in qualsiasi caso si sbarazza della Pausini in un paio di rounds! -