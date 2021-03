El Chiringuito spara la bomba | «Il Real Madrid ha preso Haaland»

(Di martedì 23 marzo 2021)’ di calciomercato dalla Spagna: sarebbe fatta per il trasferimento dial. Le cifre dell’operazione «IlhaErlinge pagherà i 150 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund». È la clamorosa indiscrezione di calciomercato riportato da El, programma televisivo spagnolo in onda su Mega. I Blancos avrebbero già l’ok del club tedesco e sarebbero dunque ad un passo dalla nuova stella del calcio mondiale. Un’indiscrezione che se confermata potrebbe cambiare anche il futuro di Cristiano Ronaldo, con l’ipotesi di un ritorno alche sfumerebbe definitivamente. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiringuito spara

La Gazzetta dello Sport

Bomba' di calciomercato dalla Spagna: sarebbe fatta per il trasferimento di Haaland al Real Madrid. Le cifre ......nottambuli El, in Spagna si fa a gara per aggiungere nuovi succosi dettagli al possibile, clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo a Real Madrid . Radio e tv fanno a gara a chi la...Bomba’ di calciomercato dalla Spagna: sarebbe fatta per il trasferimento di Haaland al Real Madrid. Le cifre dell’operazione ...La dirigenza del Real sarebbe in contatto da mesi con l'agente di Cristiano Ronaldo che potrebbe davvero fare marcia indietro e tornare a Madrid.