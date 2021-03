Ehi bond | bond vigilantes… già svegli?

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) “Reflation trade”: paura eh? Okvigilantes*; ben tornati nel mondo reale. Oddio; dopo vent’anni, intorpiditi, v’accorgete solo ora come il mondo reflazionato a più non posso mostri qualche scricchiolìo? Essì, sentinelle che non sentite, come la mettiamo con lo stock mondiale di obbligazioni a rendimento negativo salito a $ 16,3 trilioni? Suona bene e mette una pezza al costo del debito che ha raggiunto i 260 trilioni. Voi dove eravate quando politiche monetarie e quelle fiscali poi le tecniche pubblicitarie, quelle del marketing, la moda, il credito al consumo finanche i prodotti “usa e getta” hanno alterato il meccanismo di formazione dei prezzi? Suvvia, non fate gli gnorri: reflazionano quegli atti che scientemente agiscono per non far scendere i prezzi. D’accordo, di questi tempi grami, quando si vuol prender fiato della ...