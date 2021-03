Edilizia scolastica, 700 milioni agli Enti locali per asili nido e scuole infanzia. Bianchi: “A favore dell’occupazione femminile” (Di martedì 23 marzo 2021) Risorse per un totale di 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Risorse per un totale di 700di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici perdell’e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Edilizia scolastica, 700 milioni agli Enti locali per asili nido e scuole infanzia. Bianchi: “A favore dell’occupaz… - Agenparl : CS Edilizia scolastica, 700 milioni agli Enti locali per asili nido e scuole dell’infanzia -… - SulPanaro : Edilizia scolastica: quasi 17 milioni di euro stanziati per la provincia di Modena - SimonaS1970 : Edilizia scolastica Oltre 100 milioni di euro per 172 interventi nelle scuole dell' #EmiliaRomagna - Ventiseitre_ : Emilia-Romagna, oltre 100 milioni di investimenti per 172 interventi di edilizia scolastica #mondoscuola… -