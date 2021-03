Economia e Gestione Aziendale, laurea Isfoa per Elena Kebrite (Di martedì 23 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa, ha conferito al candidato Elena Kebrite il Diploma di laurea in Economia e Gestione Aziendale. Il titolo contempla la specializzazione in Tecnica delle Relazioni Internazionali. Il conferimento a Milano nel corso di una cena nel noto ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso. Elena Kebrite, ottimo studente del corso in Scienze Aziendali ed Economiche, ha conseguito la laurea con brillante dissertazione della tesi. Elena Kebrite è laureata in Biologia all’Università di Gomel, Russia. E’ poliglotta, parla quattro lingue: russo, italiano, tedesco ed inglese. E’ dotata di doppia cittadinanza – italiana e russa – e di ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 23 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha conferito al candidatoil Diploma diin. Il titolo contempla la specializzazione in Tecnica delle Relazioni Internazionali. Il conferimento a Milano nel corso di una cena nel noto ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso., ottimo studente del corso in Scienze Aziendali ed Economiche, ha conseguito lacon brillante dissertazione della tesi.ta in Biologia all’Università di Gomel, Russia. E’ poliglotta, parla quattro lingue: russo, italiano, tedesco ed inglese. E’ dotata di doppia cittadinanza – italiana e russa – e di ...

