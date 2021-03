“Ecco in che condizioni è”. Fabrizio Corona in cella, l’allarme del legale: cosa può succedere ora (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Corona è stato trasferito in carcere a Monza. Dopo dieci giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda il suo stato fisico è stato ritenuto idoneo per il carcere. Non così per i legali che urlano la loro rabbia attraverso ogni canale media. La condizioni di Fabrizio Corona non sarebbero affatto buone. “Sta molto male, sono 12 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi, mi chiedo dove è finita l’umanità in questo Paese, non riconosco più il mio Paese”, commenta il suo avvocato Ivano Chiesa. Chiesa è andato nel carcere di Monza per incontrare l’ex agente fotografico, “che sta proseguendo lo sciopero della fame”. E ha riferito: “Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle 23 (del 22 marzo, ndr), mai visto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)è stato trasferito in carcere a Monza. Dopo dieci giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda il suo stato fisico è stato ritenuto idoneo per il carcere. Non così per i legali che urlano la loro rabbia attraverso ogni canale media. Ladinon sarebbero affatto buone. “Sta molto male, sono 12 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi, mi chiedo dove è finita l’umanità in questo Paese, non riconosco più il mio Paese”, commenta il suo avvocato Ivano Chiesa. Chiesa è andato nel carcere di Monza per incontrare l’ex agente fotografico, “che sta proseguendo lo sciopero della fame”. E ha riferito: “Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle 23 (del 22 marzo, ndr), mai visto un ...

