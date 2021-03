Ecclestone: “Hamilton viene usato dal Black Lives Matter” (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo Bernie Ecclestone, i sostenitori del movimento Black Lives Matter sfrutterebbero la posizione e l’importanza del sette volte iridato Lewis Hamilton. Il tutto per una pura questione economica. Steiner: “Mai discusso di una partnership con Renault” Ecclestone contro il BLM: cosa ne pensa Hamilton? Intervistato dal Telegraph, Ecclestone ha parlato così in merito alla questione Black Lives Matter: “Ho detto a suo padre, ‘Lewis deve stare attento’. Perché viene utilizzato dalle persone che supportano questo Black Lives Matter e ne stanno prendendo un sacco di soldi. E nessuno sa dove vada a finire. Se fossi stato ancora in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo Bernie, i sostenitori del movimentosfrutterebbero la posizione e l’importanza del sette volte iridato Lewis. Il tutto per una pura questione economica. Steiner: “Mai discusso di una partnership con Renault”contro il BLM: cosa ne pensa? Intervistato dal Telegraph,ha parlato così in merito alla questione: “Ho detto a suo padre, ‘Lewis deve stare attento’. Perchéutilizzato dalle persone che supportano questoe ne stanno prendendo un sacco di soldi. E nessuno sa dove vada a finire. Se fossi stato ancora in ...

