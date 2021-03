È ripartita la narrazione omerica su Gattuso | ora è l’eroe che rifiuterebbe il rinnovo col Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 marzo 2021) Com’era scontato prevedere, le due vittorie consecutive del– prestigiose vittorie sui campi di Milan e Roma – hanno ridato fiato alla grancassa mediatica che senza soluzione di continuità alimenta il mito di. Un’operazione orwelliana degna – non ce ne voglia l’allenatore calabrese – di miglior causa. Sono bastate dopo due vittorie consecutive, o anche 13 punti su 15, per far partire il nuovo battage pubblicitario: “De Laurentiis dovrà prostrarsi ai piedi di, fare serenate con tanto di lucciconi sotto le sue finestre, e nemmeno lo convincerà.andrà via, da uomo che non baratta con nessuno il suo orgoglio”. Chissà perché, il lavoro diviene sempre accompagnato da una. Ma a parte questo, forse è il caso di ...