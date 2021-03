“È nata” Chiara Ferragni e Fedez | arrivata la figlia Vittoria La prima foto della bimba

Leggi su tuttivip

(Di martedì 23 marzo 2021) Questa volta non si tratta di uno scherzo, come quello deciso di propinare al pubblico dei social network 5 giorni fa. La secondogenita diha veramente visto la luce. Ignara delle chiacchiere che hanno argomentato sulla sua figura da 9 mesi a questa parte, la piccola, incurante del resto. Ed anche peril resto delle cose sembra aver assunto delle fattezze sfocate. Eccezion fatta per il primogenito, ovviamente, i due neo genitori non hanno occhi e orecchie per nient’altro. L’annuncio è avvenuto attraverso i social, seguito da una massa poderosa di commenti, con e senza spunta blu. Laè toccante, filtrata da una luce particolarmente evocativa. Ad apparire in ...