E' morto Sante Notarnicola | il  bandito poeta  della banda Cavallero

AGI - E' morto a 82 anni Sante Notarnicola, il "bandito poeta" della banda Cavallero. Nato nel 1938 a Castellaneta, aveva trascorso la prima infanzia fra miseria ed emarginazione sociale. Abbandonato dal padre, finisce in un Istituto per l'infanzia abbandonata, dal quale esce a 13 anni per raggiungere la madre, nel frattempo emigrata a Torino. Nel capoluogo piemontese inizia a frequentare gruppi di operai ed ex partigiani. E' il 1959 quando Notarnicola comincia a organizzare una serie di rapine in banche e gioiellerie ed è durante una di queste (il sanguinoso assalto a una filiale del Banco di Napoli a Milano durante la quale perdono la vita 4 persone) che, nel 1967, viene arrestato, insieme a Cavallero e altri due compagni, e successivamente condannato all'ergastolo. In carcere fu protagonista di ...

Sante Notarnicola, morto a Bologna il poeta fuorilegge Una vita non basterebbe a raccontare le mille vite di Sante Notarnicola. Il "poeta fuorilegge", il " brigatista del Pratello ", come voleva la leggenda che intorno a lui si era costruita, anche se lui in carcere c'era finito nel '67 per un esproprio ...

