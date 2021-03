E meno male che i politici dovrebbero governare ‘con disciplina e onore’! (Di martedì 23 marzo 2021) di Sandra Caliccia I politici, come tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche, sono tenuti, secondo l’Art. 54 della Costituzione, a servire il Paese “con disciplina e onore”, e i ministri devono giurare di esercitare la loro funzione “nell’interesse esclusivo della Nazione”. Magari gli italiani smemorati e quasi tutti i giornali e i commentatori televisivi – folgorati sulla Via di Damasco dall’arrivo di Mario Draghi – non sono scoppiati a ridere quando hanno sentito giurare davanti a Sergio Mattarella i ministri di Forza Italia, della Lega e di Italia Viva, ma di certo i polli si sono scompisciati. Perciò, prima di mangiare pollo, informatevi sull’effetto che la morte per eccesso di risate può avere su questi volatili. L’azione di Matteo Renzi, concertata con la destra e con i renziani rimasti nel Partito Democratico come quinta colonna e volta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) di Sandra Caliccia I, come tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche, sono tenuti, secondo l’Art. 54 della Costituzione, a servire il Paese “cone onore”, e i ministri devono giurare di esercitare la loro funzione “nell’interesse esclusivo della Nazione”. Magari gli italiani smemorati e quasi tutti i giornali e i commentatori televisivi – folgorati sulla Via di Damasco dall’arrivo di Mario Draghi – non sono scoppiati a ridere quando hanno sentito giurare davanti a Sergio Mattarella i ministri di Forza Italia, della Lega e di Italia Viva, ma di certo i polli si sono scompisciati. Perciò, prima di mangiare pollo, informatevi sull’effetto che la morte per eccesso di risate può avere su questi volatili. L’azione di Matteo Renzi, concertata con la destra e con i renziani rimasti nel Partito Democratico come quinta colonna e volta a ...

