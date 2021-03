Duro scontro in tv tra Matteo Bassetti e Simona Ventura: “si prenda una laurea e venga al mio posto!” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un Duro scontro si è consumato poco fa tra Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, e Simona Ventura, ospiti a Cartabianca, il talk show condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Simona Ventura è intervenuta riportando la sua esperienza con il Covid-19, sottolineando come ad un certo punto una sua amica le avesse consigliato di effettuare una lastra e poi di iniziare una cura farmacologica. A quel punto i toni si sono accesi e il dottor Bassetti ha commentato “Guardi, scusi, lei fa la conduttrice, io faccio il medico, quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono perché se facciamo fare i medici ai conduttori televisivi, allora non va più ... Leggi su trendit (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unsi è consumato poco fa tra, Direttore della Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, e, ospiti a Cartabianca, il talk show condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer.è intervenuta riportando la sua esperienza con il Covid-19, sottolineando come ad un certo punto una sua amica le avesse consigliato di effettuare una lastra e poi di iniziare una cura farmacologica. A quel punto i toni si sono accesi e il dottorha commentato “Guardi, scusi, lei fa la conduttrice, io faccio il medico, quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono perché se facciamo fare i medici ai conduttori televisivi, allora non va più ...

