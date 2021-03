Due anni di dieta e 200 chili in meno, che trasformazione Danny e Lexi. Il prima e dopo è incredibile (Di martedì 23 marzo 2021) Alla fine del 2017 Danny e Lexi Reed hanno deciso di cambiare radicalmente la loro vita e iniziare un percorso di dimagrimento di coppia. Nel giro di due anni hanno perso 200 chili in due e oggi hanno deciso di raccontare la loro storia per essere di ispirazione a chi da anni combatte con i chili di troppo. “Cambiando le nostre menti, abitudini e fattori scatenanti emotivi, abbiamo cambiato le nostre vite”, ha detto la coppia in un’intervista ad ABC News. La coppia ha documentato il proprio viaggio sull’account Instagram @fatgirlfedup, oggi seguito da oltre un milione di follower. All’inizio del percorso Lexi Reed pesava 220 chilogrammi e suo marito Danny Reed 120. “Non mi sarei mai aspettato di avere un tale impatto su così tante persone perdendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Alla fine del 2017Reed hanno deciso di cambiare radicalmente la loro vita e iniziare un percorso di dimagrimento di coppia. Nel giro di duehanno perso 200in due e oggi hanno deciso di raccontare la loro storia per essere di ispirazione a chi dacombatte con idi troppo. “Cambiando le nostre menti, abitudini e fattori scatenanti emotivi, abbiamo cambiato le nostre vite”, ha detto la coppia in un’intervista ad ABC News. La coppia ha documentato il proprio viaggio sull’account Instagram @fatgirlfedup, oggi seguito da oltre un milione di follower. All’inizio del percorsoReed pesava 220 chilogrammi e suo maritoReed 120. “Non mi sarei mai aspettato di avere un tale impatto su così tante persone perdendo ...

ZZiliani : C’è stato qualcosa di irresistibilmente comico ieri a #Sky assistendo alla lectio magistralis di Max #Allegri sul c… - NicolaPorro : Mi scrive un imprenditore di 44 anni, con due figli e moglie a carico: 'Non ce la faccio più'. E lo Stato certo non… - Avvenire_Nei : In città cibo solo con la tessera sanitaria e l'elettricità c'è solo per due ore. I volontari dei Maristi blu (Focs… - snake_miki : RT @musicassetta: questa cosa succedeva due anni fa ed è ancora tra i motivi per cui non cancellarsi mai da qua sopra - davydunz : RT @carladiveroli: Caril* tutt*, fra due giorni, il 24 marzo 2021, saranno passati ben 77 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine. Quest… -