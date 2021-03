Draghi sente Erdogan: preoccupazione per diritti in Turchia (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia esprime “preoccupazione” per la situazione dei diritti umani in Turchia. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Draghi ed Erdogan hanno avuto oggi “un’articolata conversazione telefonica”. Il colloquio - informa palazzo Chigi - si e’ concentrato sui rapporti Ue-Turchia all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, sulla situazione del Mediterraneo orientale e in Libia, nonche’ sulle sfide globali e sulle priorita’ della Presidenza italiana del G20. Sono stati inoltre discussi i rapporti bilaterali e le relazioni in ambito multilaterale ed e’ stata espressa preoccupazione per la situazione dei diritti umani ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia esprime “” per la situazione deiumani in. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario, in una conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyipedhanno avuto oggi “un’articolata conversazione telefonica”. Il colloquio - informa palazzo Chigi - si e’ concentrato sui rapporti Ue-all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, sulla situazione del Mediterraneo orientale e in Libia, nonche’ sulle sfide globali e sulle priorita’ della Presidenza italiana del G20. Sono stati inoltre discussi i rapporti bilaterali e le relazioni in ambito multilaterale ed e’ stata espressaper la situazione deiumani ...

