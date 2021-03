Draghi “Far ripartire processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, la giornata di oggi è solo un primo passo, il programma Next Generation Ue prevede 191 miliardi e mezzo da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni dei suoi obiettivi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo la prima giornata di “Sud-progetti per ripartire”. “Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro Nord che è fermo da decenni” ha aggiunto “anzi dagli inizi degli anni ’70 ad oggi è fortemente peggiorato”. Draghi ha ricordato che “negli ultimi anni c’è stato un calo degli investimenti pubblici che ha colpito il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, la giornata di oggi è solo un primo passo, il programma Next Generation Ue prevede 191 miliardi e mezzo da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni dei suoi obiettivi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, aprendo la prima giornata di “Sud-progetti per”. “Ciò significa farilditra Mezzogiorno eche è fermo da decenni” ha aggiunto “anzi dagli inizi degli anni ’70 ad oggi è fortemente peggiorato”.ha ricordato che “negli ultimi anni c’è stato un calo degli investimenti pubblici che ha colpito il ...

