Dr Death StarzPlay porterà in Italia la serie tv con Joshua Jackson e Christian Slater

(Di martedì 23 marzo 2021) Dr.latv Peacock arriverà insue Alec Baldwin nel castha annunciato l’acquisizione di Dr.la miniprodotta da NBCUniversal tratta da un podcast omonimo di Wondery e distribuita da Peacock negli USA. Al centro la storia vera del chirurgo texano che si è guadagnato il soprannome di Dottor Morte per aver mutilato oltre trenta pazienti tra il 2012 e il 2013. Il progetto è in fase di sviluppo ormai da diverso tempo e il protagonista doveva essere Jamie Dornan che poi ha lasciato il progetto per i ritardi causati dalla pandemia, finendo per essere sostituito da. Accanto a ...

Il 3 gennaio 2021 farà il suo debutto sula serie The Stand , basata sul romanzo L'ombra dello scorpione di Stephen King e ... Orange is the New Black), Irene Bedard, Nat Wolff (Note, ...... 3 dicembre 2020 ", il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha ... Brad William Henke ( Manhunt , Orange is the New Black ), Irene Bedard, Nat Wolff (Note , Paper ...Dr Death è la nuova serie basata sulla storia vera del chirurgo artefice di oltre trenta mutilazioni ai pazienti tra il 2012 e il 2013 ...