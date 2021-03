Dove vanno a finire le armi prodotte in Europa

(Di martedì 23 marzo 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso TransCon l’avvento della presidenza Biden molto sta cambiando sullo scacchiere internazionale. Tra questo, gli importanti rapporti fra Occidente e Arabia Saudita. A gennaio sono stati bloccati 19 miliardi di euro di esportazioni di armamenti verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, a oggi attivi nella guerra in Yemen. Contestualmente, il governo di Washington, dopo iniziali esitazioni, ha reso pubblico un rapporto della CIA che sembra indicare con sicurezza che Mohammed Bin Salman, il principe ereditario Saudita, sia stato il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi – personalità pubblica, oppositore del principe ereditario, e voce apertamente critica del conflitto in Yemen – ucciso e smembrato il 2 ottobre del 2018 presso l’ambasciata saudita a Istanbul. Tutto questo ha ...

