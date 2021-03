Dopo Pasqua il centrodestra annuncia il candidato sindaco (Di martedì 23 marzo 2021) Il centrodestra scioglierà la riserva sul nome del candidato sindaco Dopo Pasqua. Lo ha annunciato il parlamentare di Forza Italia, Vincenzo Fasano, intervenuto ieri a Tribuna Politica, il nuovo format politico lanciato dal quotidiano Le Cronache e condotto dal direttore Tommaso d’Angelo e da Erika Noschese. Ospiti della prima puntata, dal titolo “centro destra quale futuro” il consigliere regionale della Lega Campania Attilio Pierro, il coordinatore provinciale dell’Udc Mario Polichetti, il coordinatore provinciale del Nuovo Psi Antonio Di Cunzolo, il coordinatore provinciale di Cambiamo Luigi Cerruti. Nel ruolo di “disturbatori” per attenzionare i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus, il direttore artistico del Premio Charlot e del Teatro delle Arti Claudio Tortora, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) Ilscioglierà la riserva sul nome del. Lo hato il parlamentare di Forza Italia, Vincenzo Fasano, intervenuto ieri a Tribuna Politica, il nuovo format politico lanciato dal quotidiano Le Cronache e condotto dal direttore Tommaso d’Angelo e da Erika Noschese. Ospiti della prima puntata, dal titolo “centro destra quale futuro” il consigliere regionale della Lega Campania Attilio Pierro, il coordinatore provinciale dell’Udc Mario Polichetti, il coordinatore provinciale del Nuovo Psi Antonio Di Cunzolo, il coordinatore provinciale di Cambiamo Luigi Cerruti. Nel ruolo di “disturbatori” per attenzionare i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus, il direttore artistico del Premio Charlot e del Teatro delle Arti Claudio Tortora, ...

