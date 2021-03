Donbass e Mar Nero si scaldano | ecco cosa sta accadendo

(Di martedì 23 marzo 2021) La temperatura in Ucraina orientale e Marsta aumentando sensibilmente e non si tratta di un riferimento al meteo, quanto all’ammassamento di truppe e mezzi militari da ambo i lati e all’incremento delle violazioni del cessate il fuoco lungo i punti di contatto del. Una situazione simile sta attraversando il Mar, dove InsideOver.

Kiev, 2211:42 - Le autorità dell'Ucraina auspicano che la recente escalation nei combattimenti nelnon fermi i negoziati. Lo ha affermato la portavoce...Mosca, 2011:15 - Dmitrij Kozak, vice direttore dell'amministrazione presidenziale russa, ha inviato una bozza di proposta sui colloqui del Formato Normandia...Il nuovo piano di pace per il Donbass, l'area orientale dell'Ucraina, di cui hanno parlato i media di Kiev non è stato preso in esame ...Il capo della delegazione ucraina al Gruppo di contatto trilaterale sul conflitto nel Donbass, Leonid Kravchuk, non esclude la ...