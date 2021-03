Domanda personale ATA, confermato il punteggio titoli per le graduatorie 2021. Soloformazione.it (Di martedì 23 marzo 2021) Il bando ATA per le graduatorie ATA terza fascia 2021 è uscito. Il MIUR ha infatti trasmesso il relativo decreto n. 50 del 3 marzo 2021 agli uffici scolastici regionali (USR), e nei prossimi giorni avverrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Domanda, esclusivamente online, si può presentare fino alle ore 23.59 del 22 aprile L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Il bando ATA per leATA terza fasciaè uscito. Il MIUR ha infatti trasmesso il relativo decreto n. 50 del 3 marzoagli uffici scolastici regionali (USR), e nei prossimi giorni avverrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La, esclusivamente online, si può presentare fino alle ore 23.59 del 22 aprile L'articolo .

