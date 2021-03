Advertising

Antonio_Tajani : Il Governo Conte ha dimenticato di tutelare i non garantiti. Ci batteremo per un nuovo primo scostamento di bilanci… - CorriereCitta : Dl Sostegno, Tajani “Lavorare per migliorarlo” - marcoranieri72 : RT @DonatoRobilotta: @Storace @CalabriaTw @tempoweb @forza_italia @GruppoFICamera @figiovaniroma @ForzaItaliaRM @figiovanilazio @Antonio_Ta… - Storace : RT @DonatoRobilotta: @Storace @CalabriaTw @tempoweb @forza_italia @GruppoFICamera @figiovaniroma @ForzaItaliaRM @figiovanilazio @Antonio_Ta… - DonatoRobilotta : @Storace @CalabriaTw @tempoweb @forza_italia @GruppoFICamera @figiovaniroma @ForzaItaliaRM @figiovanilazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno Tajani

Agenzia ANSA

...Antonio, non arriva a coprire il fabbisogno reale. 'Ci batteremo - scrive l'europarlamentare di Forza Italia - per un nuovo primo scostamento di bilancio da 20 miliardi per darea ......ci sia maggiore, a partire dalle partite Iva, degli artigiani, dei commercianti e dei settori più in difficoltà, il turismo innanzitutto'. Lo dice il coordinatore di Fi, Antonio, ...Il dl Sostegni non basta. Da Forza Italia arrivano pungoli e stimoli al governo per perfezionare la strategia economica per difendere le aziende (soprattutto quelle piccole), commercianti e partite Iv ..."Non sa fare il sindaco". Grazzini pronto a scendere in campo con una coalizione di moderati, insieme a Forza Italia e Popolari ...