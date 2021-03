Dl Sostegni, MIMS : ulteriori 800 milioni a aziende Tpl (Di martedì 23 marzo 2021) Queste le principali misure contenute nel Decreto legge "Sostegni", pubblicato in Gazzetta ufficiale, che riguardano le competenze del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Gli ... Leggi su finanza.lastampa (Di martedì 23 marzo 2021) Queste le principali misure contenute nel Decreto legge "", pubblicato in Gazzetta ufficiale, che riguardano le competenze del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Gli ...

MIMS: in Decreto Sostegni previsti 800 mln per aziende TPL e 20 mln per voucher taxi

Decreto Sostegni: il testo in Gazzetta in vigore da oggi 28 (trasporto pubblico locale) - [mims] art. 29 (ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)... Decreto Legge 'Sostegni' bollinato dalla Ragioneria - Approvato il 19.03.2021

