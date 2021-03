Dj Ringo | ' Scudetto al Milan? Ci spero | ma prima blindiamo Ibra'

(Di martedì 23 marzo 2021) La matematica dice sì, il cuore pure, la testa meno: 'al, perché no? Matorniamo in Champions'. Idee chiare da tifoso. Parola di Dj, 60 anni, rossonero da una vita, domenica ...

La Gazzetta dello Sport

La matematica dice sì, il cuore pure, la testa meno: 'al Milan, perché no? Ma prima torniamo in Champions'. Idee chiare da tifoso. Parola di Dj, 60 anni, rossonero da una vita, domenica sul divano per Fiorentina - Milan 2 - 3: 'Una grande ...... con due sconfitte consecutive, il sognoche si allontana e la prospettiva di dover ... Mentre il djsottolinea: 'Quando il Milan ha preso Ibra sapeva di aver ingaggiato un campione ma ...Rossonero da sempre, applaude l'attaccante e pensa al futuro: "Impazzisco per Zaccagni e De Paul. Donnarumma? Forte, ma perderlo non mi spaventa" ...