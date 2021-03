Disturbavano video-lezioni in Dad, denunciati tre giovani (Di martedì 23 marzo 2021) Interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Sono i reati contestati a tre giovani 'cyber-disturbatori', uno dei quali minorenne. residenti nelle province di Milano e Messina, denunciati per aver organizzato un gruppo strutturalmente regolato per la sistematica interruzione delle lezioni svolte in modalità Dad sulle piattaforme informatiche di videoconferenza di diverse scuole su tutto il territorio nazionale. Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) Interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Sono i reati contestati a tre'cyber-disturbatori', uno dei quali minorenne. residenti nelle province di Milano e Messina,per aver organizzato un gruppo strutturalmente regolato per la sistematica interruzione dellesvolte in modalità Dad sulle piattaforme informatiche diconferenza di diverse scuole su tutto il territorio nazionale.

