Disastro Lombardia sui vaccini | ma Moratti parla ancora di svolta

"Mia moglie ed io siamo ultraottantenni in condizioni di salute precarie e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione della Regione che ci informi quando e dove ci vaccineremo, anche se ormai è passato più di un mese dal giorno in cui abbiamo dichiarato la nostra adesione alla campagna vaccinale". Inizia così la lettera del pluridecorato economista Michele Salvati al Corriere della Sera che qualche giorno fa ha posto quattro domande ai vertici dell'ente di Attilio Fontana e, in particolare, all'assessora al Welfare, Letizia Moratti. La difficoltà e l'imbarazzo in cui si trova la Regione Lombardia nell'affrontare una campagna vaccinale Disastrosa è ormai sotto gli occhi di tutti, e le cose non sono migliorate nemmeno dopo l'arrivo di Letizia Moratti e Guido Bertolaso.

