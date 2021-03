Diritti tv, Sky ai club di Serie A: “Con un bando migliore, lo sarà anche la nostra offerta” (Di martedì 23 marzo 2021) Sky invia una lettera a tutti i club di Serie A e manda un chiaro messaggio in vista dell’assegnazione dei Diritti tv per il triennio 2021-2024. La pay tv satellitare, infatti, ha confermato di essere pronta a confermare, a parità di condizioni, l’offerta già presentata anche dopo il 29 marzo, ovvero giorno in cui scadranno le proposte alla Lega. Se non dovessero essere assegnati i pacchetti entro quella data, si dovrebbe procedere con un nuovo bando e con nuove offerte: a questo proposito, Sky si è impegnata ad aumentare la propria offerta qualora il bando dovesse essere migliore del precedente. Intanto, oggi undici club hanno votato a favore della proposta di Dazn, non raggiungendo però il quorum di quattordici voti ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Sky invia una lettera a tutti idiA e manda un chiaro messaggio in vista dell’assegnazione deitv per il triennio 2021-2024. La pay tv satellitare, infatti, ha confermato di essere pronta a confermare, a parità di condizioni, l’già presentatadopo il 29 marzo, ovvero giorno in cui scadranno le proposte alla Lega. Se non dovessero essere assegnati i pacchetti entro quella data, si dovrebbe procedere con un nuovoe con nuove offerte: a questo proposito, Sky si è impegnata ad aumentare la propriaqualora ildovesse esseredel precedente. Intanto, oggi undicihanno votato a favore della proposta di Dazn, non raggiungendo però il quorum di quattordici voti ...

