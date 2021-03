Diritti tv Serie A, parla Ferrero: “Ho i miei dubbi sulle società che sostengono Dazn” (Di martedì 23 marzo 2021) Le prossime ore potranno sancire un cambiamento epocale per quanto ne concerne l’esclusiva sui Diritti Tv della Serie A. Infatti dopo 18 anni Sky potrebbe passare il testimone alla piattaforma streaming Dazn, che ha effettuato il sorpasso grazie all’appoggio dei top club italiani. L’offerta del colosso britannico si aggira intorno agli 840 milioni di euro per 7 partite in esclusiva più altre 3 in co-esclusiva, per cui Sky ha messo sul piatto altri 70 milioni. Il tutto è relativo al triennio 2021-2024. L’assegnazione sarà decisa nella giornata di oggi, anche se il tutto potrebbe essere rimandato a domani, poiché molte squadre di Serie A sono ancora scettiche su questa rivoluzione dei Diritti Tv. Chi è in vantaggio nella corsa ai Diritti Tv della Serie A nel triennio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Le prossime ore potranno sancire un cambiamento epocale per quanto ne concerne l’esclusiva suiTv dellaA. Infatti dopo 18 anni Sky potrebbe passare il testimone alla piattaforma streaming, che ha effettuato il sorpasso grazie all’appoggio dei top club italiani. L’offerta del colosso britannico si aggira intorno agli 840 milioni di euro per 7 partite in esclusiva più altre 3 in co-esclusiva, per cui Sky ha messo sul piatto altri 70 milioni. Il tutto è relativo al triennio 2021-2024. L’assegnazione sarà decisa nella giornata di oggi, anche se il tutto potrebbe essere rimandato a domani, poiché molte squadre diA sono ancora scettiche su questa rivoluzione deiTv. Chi è in vantaggio nella corsa aiTv dellaA nel triennio ...

