Diritti tv Serie A, ennesima fumata nera: club ancora divisi

ennesima fumata nera in Lega Serie A per quanto riguarda i Diritti tv del prossimo triennio: i club sono ancora divisi

La situazione non si schioda. Nell'assemblea di Lega Serie A odierna andata in scena in videocall è arrivata una nuova fumata nera per quanto concerne i Diritti tv per il prossimo triennio. Come riporta Calcioefinanza.it, l'offerta di Dazn non ha infatti raggiunto i 14 voti necessari, nel corso dell'assemblea dei club di oggi. Sono stati nuovamente 11 i voti a favore di Dazn (il Toro ha cambiato posizione e ha votato sì), con 8 club che si sono astenuti e un club assente.

