Dimissioni di Prandelli, un atto d'amore verso la Fiorentina (Di martedì 23 marzo 2021) L'ultimo gesto d'amore. Cesare Prandelli questa pesantezza d'animo, in qualche modo aveva provato a raccontarla già a Benevento , dopo il 4 - 1 con cui la Fiorentina era riuscita a strappare il ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021) L'ultimo gesto d'. Cesarequesta pesantezza d'animo, in qualche modo aveva provato a raccontarla già a Benevento , dopo il 4 - 1 con cui laera riuscita a strappare il ...

Advertising

DiMarzio : Confermate le dimissioni di #Prandelli, stasera #Iachini torna a #Firenze per guidare la @acffiorentina fino alla f… - DiMarzio : A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - pccpla : RT @capuanogio: #Prandelli si è dimesso e non è più l'allenatore della #Fiorentina. In un ambiente in cui la parola dimissioni sembra una… - cataldi_marco : RT @FBiasin: '#Fiorentina, #Prandelli verso le dimissioni. Dovrebbe tornare #Iachini'. (Sky) A prescindere dai risultati e dalle responsab… -