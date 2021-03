Digital Payment: su PlanetPay365 disponibili da oggi anche le ricariche PIN Paysafecard (Di martedì 23 marzo 2021) (Roma, 23 marzo 2021) - Gli utenti potranno acquistare le card ricaricabili presso tutti i punti affiliati PlanetPay365 Continua a crescere il portfolio di servizi e prodotti nel menù PlanetPay365, grazie all'accordo con epay, divisione del gruppo Euronet e fornitore internazionale di servizi e soluzioni prepagate, già protagonista della partnership che poche settimane fa aveva portato in piattaforma le ricariche delle principali compagnie telefoniche nazionali. Le ricariche PIN di Paysafecard saranno così disponibili nelle migliaia di punti PlanetPay365. Paysafecard è uno dei leader di mercato nel settore dei metodi di pagamento Prepaid Online e permette di fare acquisti in maniera semplice e veloce sia presso migliaia di shop, sia online per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Roma, 23 marzo 2021) - Gli utenti potranno acquistare le card ricaricabili presso tutti i punti affiliatiContinua a crescere il portfolio di servizi e prodotti nel menù, grazie all'accordo con epay, divisione del gruppo Euronet e fornitore internazionale di servizi e soluzioni prepagate, già protagonista della partnership che poche settimane fa aveva portato in piattaforma ledelle principali compagnie telefoniche nazionali. LePIN disaranno cosìnelle migliaia di puntiè uno dei leader di mercato nel settore dei metodi di pagamento Prepaid Online e permette di fare acquisti in maniera semplice e veloce sia presso migliaia di shop, sia online per ...

