Di Maio-Blinken. Primo faccia a faccia Roma-Washington dell’era Biden (Di martedì 23 marzo 2021) Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, sta incontrando il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, nel Primo vertice faccia a faccia che l’americano tiene con un membro di un governo occidentale. Il vertice si svolge a Bruxelles, a latere della ministeriale Nato, e anticipa l’incontro odierno con i capi della diplomazia del gruppo Visegrad, quelli degli E3 (Francia, Germania e Regno Unito) e il bilaterale con il tedesco Heiko Mass. Il vertice, anticipato in esclusiva da Formiche.net nei giorni scorsi, segue la visita blitz in Libia di Di Maio (anche in quel caso, il Primo tra i ministri degli Esteri occidentali a recarsi a Tripoli, anticipando un viaggio congiunto con gli altri europei programmato per giovedì 25 marzo). La ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, sta incontrando il segretario di Stato Usa, Anthony, nelverticeche l’americano tiene con un membro di un governo occidentale. Il vertice si svolge a Bruxelles, a latere della ministeriale Nato, e anticipa l’incontro odierno con i capi della diplomazia del gruppo Visegrad, quelli degli E3 (Francia, Germania e Regno Unito) e il bilaterale con il tedesco Heiko Mass. Il vertice, anticipato in esclusiva da Formiche.net nei giorni scorsi, segue la visita blitz in Libia di Di(anche in quel caso, iltra i ministri degli Esteri occidentali a recarsi a Tripoli, anticipando un viaggio congiunto con gli altri europei programmato per giovedì 25 marzo). La ...

formichenews : #DiMaio, #Blinken e il commercio internazionale. L'analisi di @GiuseppePennis4 ?? ?? - ECFRRoma : ???????'Presentarsi al vertice con Blinken dopo la visita in #Libia significa anche aver qualcosa da riferire agli all… - FedeScipio : RT @formichenews: ?? @luigidimaio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington che il ministro italiano avrà con @SecBlinken nei pro… - cbertolotti1 : RT @de_f_t: Di Maio in Libia per incontri con la nuova autorità esecutiva. Due cose non di poco conto: 1) è il primo occidentale a visitar… - formichenews : RT @de_f_t: Di Maio in Libia per incontri con la nuova autorità esecutiva. Due cose non di poco conto: 1) è il primo occidentale a visitar… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Blinken Di Maio, Blinken e il commercio internazionale ... in occasione di questo appuntamento, si terrà un incontro tra Di Maio ed il nuovo Segretario di Stato americano, Antony (detto Tony) Blinken . È un primo ed importante "faccia a faccia". Blinken ...

Russia, clima e Afghanistan. L'agenda di Tony Blinken alla Nato Con Luigi Di Maio e colleghi, ci sarà per la prima volta il segretario di Stato americano Tony Blinken , oggi collegato intanto con il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Il capo della diplomazia Usa ha ...

Di Maio, Blinken e il commercio internazionale Formiche.net Di Maio, Blinken e il commercio internazionale Riunione dei ministri degli Esteri della Nato, dove Luigi Di Maio incontrerà il nuovo Segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Di Maio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington La visita a sorpresa di Di Maio in Libia anticipa di pochi giorni l’incontro bilaterale con il segretario di Stato americano Blinken ...

... in occasione di questo appuntamento, si terrà un incontro tra Died il nuovo Segretario di Stato americano, Antony (detto Tony). È un primo ed importante "faccia a faccia"....Con Luigi Die colleghi, ci sarà per la prima volta il segretario di Stato americano Tony, oggi collegato intanto con il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Il capo della diplomazia Usa ha ...Riunione dei ministri degli Esteri della Nato, dove Luigi Di Maio incontrerà il nuovo Segretario di Stato americano, Antony Blinken.La visita a sorpresa di Di Maio in Libia anticipa di pochi giorni l’incontro bilaterale con il segretario di Stato americano Blinken ...