Di cosa parla il film con Giulia De Lellis | “Genitori vs Influencer”? Quello che non sapete

Il prossimo 4 aprile uscirà il film "Genitori vs Influencer" con Giulia De Lellis. Nel cast: Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi. Il film andrà in onda su Sky Cinema, le sale cinematografiche, come è noto, non hanno ancora riaperto, dunque sarà disponibile solo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

