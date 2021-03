Detto Fatto, Bianca Guaccero e il flirt segreto: “Ha le mie iniziali” (Di martedì 23 marzo 2021) Sembrava una puntata come le altre e invece ieri a Detto Fatto è emersa una notizia inaspettata. Si è parlato di un presunto filrt della conduttrice Bianca Guaccero con un attore molto famoso, ma il nome al momento resta un mistero. Anzi il collega Jonathan Kashanian ha colto l’occasione per lanciare sui social una vera e propria “caccia al flirt” e il totonome ha già coinvolto tantissimi fan della conduttrice di Rai 2. La regina di Detto Fatto, non proprio incline a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata, questa volta si è ritrovata al centro di un succulento gossip che fa gola a molti. Del resto quei pochi minuti di trasmissione hanno dato adito a mille ipotesi, dando vita a un gioco social a dir poco frizzantino. “Voi ve lo siete dimenticati, ma io no”, ha ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) Sembrava una puntata come le altre e invece ieri aè emersa una notizia inaspettata. Si è parlato di un presunto filrt della conduttricecon un attore molto famoso, ma il nome al momento resta un mistero. Anzi il collega Jonathan Kashanian ha colto l’occasione per lanciare sui social una vera e propria “caccia al” e il totonome ha già coinvolto tantissimi fan della conduttrice di Rai 2. La regina di, non proprio incline a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata, questa volta si è ritrovata al centro di un succulento gossip che fa gola a molti. Del resto quei pochi minuti di trasmissione hanno dato adito a mille ipotesi, dando vita a un gioco social a dir poco frizzantino. “Voi ve lo siete dimenticati, ma io no”, ha ...

