Deschamps | “Rabiot? Ha qualità per giocare sulla sinistra | anche se nella Juve non lo fa”

Durante la conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ucraina, Didier Deschamps ha parlato anche della posizione in campo di Adrien Rabiot, elogiando le qualità del centrocampista per poter giocare anche un una posizione mai utilizzata nella Juventus: "Può giocare a sinistra, sapevamo che aveva quella capacità, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui a giocare in questa posizione, anche se non è utilizzato così alla Juventus. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto interessante".

