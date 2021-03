Deschamps: «Ho l’imbarazzo della scelta. Tre obiettivi per la Francia» (Di martedì 23 marzo 2021) Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina: le sue dichiarazioni Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina. CONVOCAZIONI – «Avremo lo stesso tempo degli ucraini. Ho ventisei giocatori in buone condizioni. È bello avere l’imbarazzo della scelta, non ho intenzione di fare prove. Tutti i giocatori sono in forma. Non è un anno normale, ma da dodici mesi siamo abituati a questa situazione. Ci sono tre obiettivi da raggiungere e ai giocatori piace la competizione ad alti livelli. Non ci lamenteremo. Sarà tutto molto rapido». TIFOSI – «Ci siamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Didier, commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina: le sue dichiarazioni Didier, commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina. CONVOCAZIONI – «Avremo lo stesso tempo degli ucraini. Ho ventisei giocatori in buone condizioni. È bello avere, non ho intenzione di fare prove. Tutti i giocatori sono in forma. Non è un anno normale, ma da dodici mesi siamo abituati a questa situazione. Ci sono treda raggiungere e ai giocatori piace la competizione ad alti livelli. Non ci lamenteremo. Sarà tutto molto rapido». TIFOSI – «Ci siamo ...

