Decreto Sostegni, stralcio cartelle e condono fiscale: cosa c’è da sapere (Di martedì 23 marzo 2021) Con il nuovo Decreto Sostegni approvato dal governo Draghi arriva la cosidetta ‘pace fiscale’: le ultime novità su condono fiscale e stralcio delle cartelle. Le novità sul condono fiscale (pixabay)Se ne parlava da diverso tempo e adesso è finalmente arrivato: con il Decreto Sostegni del governo Draghi, approvato nei giorni scorsi, arriva l’atteso condono fiscale. Il condono automatico è però selettivo e non riguarda tutti debiti. Ci sono infatti delle limitazioni su chi può godere di questo beneficio e chi invece ne viene escluso. Secondo quanto riporta SkyTg24, con questo nuovo Decreto si stralciano circa 16 milioni ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Con il nuovoapprovato dal governo Draghi arriva la cosidetta ‘pace’: le ultime novità sudelle. Le novità sul(pixabay)Se ne parlava da diverso tempo e adesso è finalmente arrivato: con ildel governo Draghi, approvato nei giorni scorsi, arriva l’atteso. Ilautomatico è però selettivo e non riguarda tutti debiti. Ci sono infatti delle limitazioni su chi può godere di questo beneficio e chi invece ne viene escluso. Secondo quanto riporta SkyTg24, con questo nuovosi stralciano circa 16 milioni ...

