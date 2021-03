Decathlon per l'ambiente: dal noleggio al riuso di attrezzature sportive (Di martedì 23 marzo 2021) Quattro R: Riduci, Riusa, Ricicla e Ripara . Nuovi servizi e best practices come Decathlon Rent e Decathlon 2Hand. E il primo Service Point per la mobilità green, a Milano, nello store di piazza ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) Quattro R: Riduci, Riusa, Ricicla e Ripara . Nuovi servizi e best practices comeRent e2Hand. E il primo Service Point per la mobilità green, a Milano, nello store di piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Decathlon per Decathlon per l'ambiente: dal noleggio al riuso di attrezzature sportive La sfida della sostenibilità per noi di Decathlon è aperta a 360 gradi, su tutti i fronti, e gli obiettivi che ci siamo posti da qui al 2026 lo dimostrano". Tra le novità, in questi mesi di lockdown ,...

Carla, dipendente unica di Decathlon: è affetta da sindrome di Down ... abbattendo barriere e pregiudizi , è una grande oppurtunità per lei ed un chiaro messaggio che può ...reazioni In tanti hanno accolto con entusiasmo e gioia l'inserimento di Carla nel team di Decathlon ...

Da Decathlon una strategia per la sostenibilità ambientale Agenzia di stampa Italpress Italpress Decathlon per l'ambiente: dal noleggio al riuso di attrezzature sportive Il colosso nel settore degli articoli sportivi si orienta ancor più verso la "green economy" con una serie di prodotti sostenibili e servizi dedicati ...

Decathlon Italia: i risultati del 2020 Una forte accelerata sulle strategie che erano previste nei successivi 5 anni sui temi di consegna a domicilio e servizio di assistenza al cliente.

