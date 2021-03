Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer -Le ali del sogno anticipazioni 24 marzo 2021: il gioco sporco di Yigit con Sanem… - patrizia_rella : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.347.000 di spettatori pari… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 24 marzo: Yigit trama con Cemal - tuttotv_info : ?? ANTEPRIMA ?? ?? #Daydreamer, le TRAME della prossima settimana (29 marzo - 2 aprile) ?? In onda solo al pomeriggio… - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Ledel Sogno, anticipazioni puntata oggi, 23 marzo Nelle nuove puntate diLedel Sogno , dopo aver portato Sanem al largo con la sua imbarcazione, il giovane Divit è ..." Ledel sogno : 2.347.000 spettatori per il 19.7%. Pomeriggio 5 : 2.154.000 spettatori per il 17.2% di share. Nella seconda parte 2.342.000 spettatori per il 16% di share.Can Yaman, sostituito da Ibrahim Celikkol. Il video. Diletta Leotta nell'occhio del ciclone: bufera sulla fidanzata di Can Yaman. Compleanno Demet Özdemir: sorpresa di Can Yaman sul set. E’ lui il nuo ...Dopo il successo all'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman spera di ritornare a recitare in questa fiction ...