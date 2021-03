Dalla Spagna: la Juventus apre alla cessione di Cristiano Ronaldo (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo AS, importante media spagnolo vicino alle vicende di casa Real, la Juventus sarebbe disposta a cedere Cristiano Ronaldo. Infatti, nonostante le recenti dichiarazioni di Fabio Paratici, che ha detto che “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore al mondo e non lo lasceremo andar via”, la società bianconera sarebbe aperta ad accogliere una eventuale richiesta di cessione da parte dell’asso portoghese, sempre più in orbita Real Madrid. La Juventus, sempre secondo AS, si accontenterebbe di 25 mln di euro. Al momento nessuno ha bussato alla porta bianconera, ma presto sono attesi sviluppi importanti in tal senso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo AS, importante media spagnolo vicino alle vicende di casa Real, lasarebbe disposta a cedere. Infatti, nonostante le recenti dichiarazioni di Fabio Paratici, che ha detto che “è il miglior giocatore al mondo e non lo lasceremo andar via”, la società bianconera sarebbe aperta ad accogliere una eventuale richiesta dida parte dell’asso portoghese, sempre più in orbita Real Madrid. La, sempre secondo AS, si accontenterebbe di 25 mln di euro. Al momento nessuno ha bussatoporta bianconera, ma presto sono attesi sviluppi importanti in tal senso. SportFace.

