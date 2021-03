Dalla Scuola del Cioccolato Perugina le idee per una meritata merenda con ricette facili e veloci (Di martedì 23 marzo 2021) La merenda, quindi, non è solo un momento di coccola, ma anche un'occasione per staccare dal quotidiano e dedicarsi semplicemente a sé stessi, ritrovando la giusta serenità e tranquillità tra i ... Leggi su comunicati-stampa (Di martedì 23 marzo 2021) La, quindi, non è solo un momento di coccola, ma anche un'occasione per staccare dal quotidiano e dedicarsi semplicemente a sé stessi, ritrovando la giusta serenità e tranquillità tra i ...

Advertising

AzzolinaLucia : Ministro #Bianchi ha detto che confermerà il capitolo Istruzione #PNRR scritto dal Conte II e “molto apprezzato dal… - TeresaBellanova : Questa sera il CDM ha approvato il #DecretoSostegni, 32 miliardi per tutelare la salute dei cittadini e la loro sic… - AzzolinaLucia : Tanti auguri alla scuola dell’infanzia! Oggi è il 53esimo anniversario dalla istituzione della “scuola materna”, o… - Claudio26520120 : RT @Carmen5633: #Savona Bambino positivo #Covid in isolamento a casa nel Savonese, la scuola lo esclude anche dalla #Dad Se questa non è #… - TgrRai : #Scuola, incursioni sistematiche di disturbatori nelle lezioni in #DAD: tre ragazzi di #Milano e #Messina denunciat… -