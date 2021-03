DALLA SCUOLA DEL CIOCCOLATO PERUGINA LE IDEE PER 1 MERITATA MERENDA CON RICETTE FACILI E VELOCI

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 23 marzo 2021)del. Mug Cake e Crepes alsono le invitanti e semplicicheha pensato per laperfetta fatta in casa Laè diventata un rito tutto italiano e una coccola golosa e rigenerante alla quale i bambini, ma spesso anche gli adulti, non sanno rinunciare. Il contesto attuale ci ha portato a passare sempre più tempo in casa e quale miglior distrazionevita di tutti i giorni se non la cucina? Uno spazio dove reinventarsi e liberare la propria creatività per spezzare la monotonia a casa, ma anche un luogo dove poter ritrovare il sorriso godendosi un meritato momento goloso. Ed infatti, originariamente, la(dal latino ...