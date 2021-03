Dalla Regione Marche un milione di euro per i lavoratori dello spettacolo (Di martedì 23 marzo 2021) ANCONA – Come impostare il percorso del sistema regionale di ristori e sostegni per la crisi pandemica destinati ai lavoratori dello spettacolo. Era questo l’obiettivo dell’incontro di lunedì pomeriggio con i sindacati del settore ( Cgil, Cisl, Uilcom, Hexperimenta, Assoartisti Confesercenti, Agis Marche, Coar Marche) convocato dall’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini al quale ha partecipato anche l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ANCONA – Come impostare il percorso del sistema regionale di ristori e sostegni per la crisi pandemica destinati ai lavoratori dello spettacolo. Era questo l’obiettivo dell’incontro di lunedì pomeriggio con i sindacati del settore ( Cgil, Cisl, Uilcom, Hexperimenta, Assoartisti Confesercenti, Agis Marche, Coar Marche) convocato dall’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini al quale ha partecipato anche l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione L'Allianz Stadium diventa hotspot vaccinale: al via da domani 24 marzo con le prime somministrazioni Al via da domani le prime somministrazioni nel parcheggio dell'Allianz Stadium a Torino. La struttura era già presente come punto per i tamponi drive - through, allestita dalla Regione Piemonte, in collaborazione con il comune di Torino e il club bianconero. Il punto drive through è stato convertito in punto vaccinale, grazie alla collaborazione delle Truppe Alpine ...

La difesa di Lombardo al contrattacco: "Una storia politica trasformata in Romanzo Criminale" ...ha annullato l'assoluzione dell'ex Governatore Il nuovo processo di appello scaturisce dalla ... presieduta da Rosa Anna Castagnola, l'ex Presidente della Regione siciliana, aveva ribadito con forza le ...

Finanziamento dalla Regione per monitorare i dissesti

Ristoranti, pochi fondi per un settore in sofferenza In attesa del contributo ristorazione circa tre quarti delle attività richiedenti. Nel Dl Sostegni, oltre al fondo perduto calcolato sulla perdita di fatturato, anche 200 milioni per i ristoranti nei ...

