Dalla polizia sul luogo della strage all’arresto del presunto killer: le immagini della sparatoria in Colorado – Il video (Di martedì 23 marzo 2021) L’America non trova pace. A distanza di pochi giorni Dalla strage di Atlanta, costata la vita a 8 donne di origine asiatiche, un’altra sparatoria a Boulder, a nord di Denver, in Colorado, è costata la vita a 10 persone. Tra le vittime anche Eric Talley, poliziotto di 51 anni arrivato per primo sul luogo del fatto. Il presunto killer è stato fermato ed è attualmente in custodia, ma non è ancora chiaro se sia lui l’omicida. Si tratta della settima strage causata da armi da fuoco in una settimana negli Stati Uniti. La strage è avvenuta intorno alle 14:30 locali. Un dispiegamento eccezionale di polizia e forze speciali è intervenuta nel luogo ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) L’America non trova pace. A distanza di pochi giornidi Atlanta, costata la vita a 8 donne di origine asiatiche, un’altraa Boulder, a nord di Denver, in, è costata la vita a 10 persone. Tra le vittime anche Eric Talley, poliziotto di 51 anni arrivato per primo suldel fatto. Ilè stato fermato ed è attualmente in custodia, ma non è ancora chiaro se sia lui l’omicida. Si trattasettimacausata da armi da fuoco in una settimana negli Stati Uniti. Laè avvenuta intorno alle 14:30 locali. Un dispiegamento eccezionale die forze speciali è intervenuta nel...

