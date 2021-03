Dal decreto sostegni al Recovery Plan, il Governo punta su scuola e giovani: fondi per dispersione scolastica e gap digitali (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier Draghi vuole puntare sui giovani, specie quelli più in difficoltà, e sulla scuola. Il nuovo decreto sostegni e i fondi del Recovery Plan sono due fra gli strumenti principali che il Governo ha pensato proprio per intervenire su questo tema. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier Draghi vuolere sui, specie quelli più in difficoltà, e sulla. Il nuovoe idelsono due fra gli strumenti principali che ilha pensato proprio per intervenire su questo tema. L'articolo .

Advertising

carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - news_rimini : Cgg: ripresi i lavori dal decreto 46 - infoiteconomia : Il Decreto Sostegni cancella bollo e multe dal 2000 al 2010 - orizzontescuola : Dal decreto sostegni al Recovery Plan, il Governo punta su scuola e giovani: fondi per dispersione scolastica e gap… - time_vision : ?? ???????????? ???????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????????? ???????????????? ?????? ???? ?????????????? È in vigore il nuovo #DecretoSostegni, varato dal… -