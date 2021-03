Dai nuovi parchi al futuro delle cozze, il Puc spiegato dal sindaco Nizzi (Di martedì 23 marzo 2021) (Visited 62 times, 62 visits today) Notizie Simili: Finisce il mandato da sindaco per Mannironi:… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Malanni di fine stagione, come ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 23 marzo 2021) (Visited 62 times, 62 visits today) Notizie Simili: Finisce il mandato daper Mannironi:… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Malanni di fine stagione, come ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 18.765 i nuovi casi di #coronavirus e 551 i morti in 24 ore. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero… - RaiNews : In #Australia continua a piovere e il pericolo di inondazioni rimane alto con le autorità che oggi hanno emesso nuo… - fainformazione : Covid al 23 marzo 2021: 551 i decessi nelle ultime 24 ore Sono 18.765 (ieri erano stati 13.846), il numero di nuo… - fainfocronaca : Covid al 23 marzo 2021: 551 i decessi nelle ultime 24 ore Sono 18.765 (ieri erano stati 13.846), il numero di nuo… - srgdimartino8 : @istsupsan Le tabelle pubblicate per la Campania sono sbagliate;mettono a confronto i nuovi contagi risultati dai s… -