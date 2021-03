Da icona sexy a reclusa folle. La parabola di Laura Antonelli

(Di martedì 23 marzo 2021) Claudio Siniscalchi Fu lanciata da "Malizia" e per Visconti era "la più bella" Philippe Brunel ne racconta vita (e morte) da romanzo Correva l'anno di grazia 1973 e sugli schermi italiani apparve un film a dir poco esplosivo. La protagonista era una profuga istriana, nata a Pola nel 1941, diplomata all'Istituto superiore di educazione fisica a Roma, apparsa piuttosto svestita in alcune commediole erotiche del tempo. Il film era Malizia e la protagonista. Il regista di Malizia, Salvatore Samperi, può essere considerato il progenitore dell'erotismo cosiddetto all'italiana, grazie al suo Grazie zia. Girato nell'anno fatidico il 1968 Grazie zia mise in scena la passione tra una donna matura (Lisa Gastoni) e il giovane nipote (Lou Castel,del cinema della ribellione). Ma Samperi non aveva la vocazione ...

Mitik_J : Icona milf figa sexy ma anche na?? #isoladeifamosi - willsolacestan : @digg0ry_ Per l'oroscopo bilancia icona super sexy, tuttx cadono ai loro piedi hahah - IlariaMacchi82 : Serena Grandi, da icona sexy negli anni ’80 al Premio Oscar - PeterFriberg7 : RT @Gazzetta_it: .@SabrinaSalerno, eterna icona sexy: 'Fitness, dieta e... vi svelo i miei segreti' -

Ultime Notizie dalla rete : icona sexy

ilGiornale.it

... la protagonista di Sex and the City, attrice di successo,e simpatica. Trovi molto curioso e ... La donna famosa del tuo Segno che meglio ti rappresenta è l'intramontabile Monica Bellucci ,...L'degli anni Novanta (e non solo) è in un prato e ha i piedi scoperti. Le immagini hanno ovviamente raccolto numeri incredibili in breve tempi.Girato nell'anno fatidico il 1968 Grazie zia mise in scena la passione tra una donna matura (Lisa Gastoni) e il giovane nipote (Lou Castel, icona del cinema della ribellione ... tre anni era passata ...È la stessa Sharon Stone a parlare in uno stralcio della sua autobiografia pubblicato da Vanity Fair della scena che, suo malgrado, l'ha lanciata definitivamente a Hollywood e consegnata per sempre ...