Da Ibrahimovic a Jordan | anche i grandi campioni sanno piangere | VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021)è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa con la Svezia, ma nello sport non è stato il solo a mostrarsi piangendo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Jordan

Bufale.net

Le lacrime in conferenza stampa di Zlatanmentre parlava dei suoi figli ci hanno ricordato altri pianti, di gioia e non, dei campioni dello sport.... Luis Muriel (Atalanta) 14 gol: Lautaro Martinez (Inter), Zlatan(Milan), Ciro Immobile ... Francesco Caputo, Domenico Berardi (Sassuolo), Andrea Belotti (Torino) 10 gol:VeretoutLe lacrime in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic mentre parlava dei suoi figli ci hanno ricordato altri pianti, di gioia e non, dei campioni dello sport.Ricordate i giocatori che hanno indossato le maglie di Milan e Manchester United? Sono dieci: Zlatan Ibrahimovic, Diogo Dalot (quest’ultimo è ancora di proprietà dei Red ...