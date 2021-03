Da domani vaccinazioni all’hotspot dell’Allianz Stadium

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 23 marzo 2021) Da, mercoledì 24 marzo, sarà operativo a Torino un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot, la struttura voluta dalla Regione Piemonte e realizzata in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club. La struttura, che era stata inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, è stata convertita in punto vaccinale in sole 48 ore con il prezioso aiuto delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, che avevano già supportato l’allestimento in autunno. In particolare, gli alpini della Brigata “Taurinense” in collaborazione con la Regione Piemonte, Asl Città di Torino e Arpa Piemonte hanno trasformato l’hotspot, rendendo così disponibili tre linee di vaccinazione nelle quali opererà personale sanitario dell’Esercito. Il punto vaccinale si ...