Crudelia e il film animato Luca | prodotto da Pixar | arriveranno su Disney+

La piattaforma Disne+ proporrà in streaming anche Crudelia, con star Emma Stone, e il film animato Pixar intitolato Luca. Crudelia e il film animato Luca, prodotto da Pixar, arriveranno sulla piattaforma di streaming Disney+. Il lungometraggio con star Emma Stone sarà disponibile negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sul servizio dello studio, al prezzo di 29.99 su Disney+ Premier Access. Il film animato, invece, sarà disponibile solo in streaming il 18 giugno. Kareem Daniel, responsabile della distribuzione Disney, ha dichiarato: "L'annuncio di oggi riflette il nostro impegno a offrire ai consumatori una ...

